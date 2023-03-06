В Челябинской области ограничат парковку транспорта и добычу недр на 32 водоемах

На определение водоохранных зон выделили 6,5 миллиона рублей

В Каслинском, Кусинском, Уйском районах и в Карабашском городском округе у 32 водоемов определят и установят водоохранные зоны. Работа подразумевает, что на берегах и водных объектах введут ограничения хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба министерства экологии региона. В список охраняемых объектов попали река Сак-Елга и озеро Большой Куяш со сложным экологическим положением.

У водоемов определят границы, а также установят границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Также установят около 350 информационных знаков вдоль берегов рек Уй, Кидыш, Батуровка, Топкий, Глазуновка, Гусар, Средний Тогузак, Нижний Тогузак, Тогузак. Общая протяженность берегов — более тысячи километров.

Для этих работ Минэкологии в феврале 2023 года заключило шесть контрактов на более чем 6,5 миллиона рублей, полученных из федерального бюджета.

В водоохранных зонах устанавливают специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения воды и сохранения численности рыбы. Рядом с водоохранными зонами устанавливают защитные прибрежные полосы, на этих территориях также вводят запреты.

В границах водоохранных зон в том числе нельзя устраивать кладбища и скотомогильники, проводить захоронения радиоактивных и других опасных отходов. Также там нельзя проезжать на машинах и устраивать стоянки, если нет для этого специально оборудованных мест. Кроме того, запрещается сбрасывать сточные воды и добывать нерудные полезные ископаемые.