В Челябинской области ограничат движение транспорта из‑за ремонта дороги к нацпарку «Таганай»

Водители могут проехать по объездному пути

В Челябинской области дорожные службы приступают к началу ремонтных работ. В связи с капремонтом дороги от съезда к нацпарку «Таганай» до границы Златоуста вводится временное ограничение движения транспорта. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы будут вести на автодороге Златоуст — Магнитка от съезда к НП «Таганай» до границы города. В связи с этим вводится временное ограничение движения транспорта с 1 апреля по 25 октября 2022 года. Объезд осуществляется через Златоуст — Медведевку — Кусу — Магнитку. После завершения работ жители получат двухполосную автодорогу с велопешеходной дорожкой.

Ранее в национальном парке «Таганай» начался капитальный ремонт дороги, ведущей к Черной скале. В течение месяца полоса отвода будет расчищена от кустарников и сухостоя. Затем тяжелая техника займется выравниванием профиля.



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