В Челябинской области ограничат движение на трассе в сторону Башкирии

В течение трех часов по М-5 не будут пропускать грузовики

27 апреля с 10:00 до 13:00 на участке с 1566 по 1576 километр трассы М-5 ограничат движения. Меры введут из-за буровзрывных работ во время реконструкции трассы, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.



Легковой и пассажирский транспорт будут отправлять по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Грузовому транспорту на время буровзрывных работ проезд будет запрещен.

Также почти на все лето — с 26 апреля по 20 августа — ограничивают движение в Чебаркульском и Сосновском районах. Будут ремонтировать трассу М-5 на участке 1829 км — 1844 километр. Из-за этого автомобили будут ехать по одной полосе.