Минсоц Челябинской области предложил сократить число получателей регионального маткапитала, который выплачивают при рождении или усыновлении третьего малыша. Предложенные поправки к уже существующему закону о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в четверг, 17 февраля, рассмотрел комитет по социальной политике регионального Заксобрания.
«Мы предлагаем установить требование постоянного или преимущественного проживания заявителя на территории Челябинской области в течение трех лет до рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Только при соблюдении этого требования будет возникать право на областной маткапитал», — обратилась к депутатам министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина.
По словам Буториной, данную норму следует применять только к тем семьям, где дети, дающие право на региональный маткапитал, родятся после вступления в силу данной поправки. Семьи, живущие на территории области меньше трех лет, но родившие малышей до поправок в законе, сохранят свое право на выплату.
Изменения в законодательстве, по словам Ирины Буториной, необходимы, чтобы поддержать семьи, которые выбирают Челябинскую область для постоянного проживания.
Комитет по социальной политике одобрил поправку и предлагает Заксобранию области узаконить ее на заседании 24 февраля.
Напомним, в 2022 году размер пособия составляет 108 тыс. рублей.