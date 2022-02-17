В Челябинской области ограничат число получателей регионального маткапитала

Органы соцзащиты рекомендуют не выплачивать это пособие тем, кто приехал на Южный Урал недавно

Минсоц Челябинской области предложил сократить число получателей регионального маткапитала, который выплачивают при рождении или усыновлении третьего малыша. Предложенные поправки к уже существующему закону о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в четверг, 17 февраля, рассмотрел комитет по социальной политике регионального Заксобрания.

«Мы предлагаем установить требование постоянного или преимущественного проживания заявителя на территории Челябинской области в течение трех лет до рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Только при соблюдении этого требования будет возникать право на областной маткапитал», — обратилась к депутатам министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина.

По словам Буториной, данную норму следует применять только к тем семьям, где дети, дающие право на региональный маткапитал, родятся после вступления в силу данной поправки. Семьи, живущие на территории области меньше трех лет, но родившие малышей до поправок в законе, сохранят свое право на выплату.

Изменения в законодательстве, по словам Ирины Буториной, необходимы, чтобы поддержать семьи, которые выбирают Челябинскую область для постоянного проживания.

Комитет по социальной политике одобрил поправку и предлагает Заксобранию области узаконить ее на заседании 24 февраля.

Напомним, в 2022 году размер пособия составляет 108 тыс. рублей.