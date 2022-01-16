В Челябинской области оформить загранпаспорт детям до 14 лет можно за пять дней

Акцию проводит ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области оформить заграничный паспорт детям до 14 лет можно всего за пять дней. Соответствующую акцию подразделения по вопросам миграции регионального ГУ МВД России проводят до 1 марта 2022 года. В пресс-службе ведомства рассказали, что нужно сделать, чтобы получить документ сроком действия пять лет.

«В рамках акции получить документ можно, подав заявление в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день сотрудники подразделений по вопросам миграции выдали более 70 заграничных паспортов юным жителям области»,— уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Узнать график работы подразделений по вопросам миграции можно на сайте регионального главка в разделе «государственные услуги по линии миграции». Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(351) 239-09-65, 239-10-10, 239-08-26.

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