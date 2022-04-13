В Челябинской области официально представили нового начальника ГУФСИН Михаила Арсланова

В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер

В Челябинске в среду, 13 апреля, директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в режиме ВКС представил нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Михаил Нурнахметович — человек с большим опытом, он возглавлял несколько региональных управлений, прошел достаточно большой путь. Я уверен, что все те задачи, которые стоят перед региональным управлением, будут выполнены. А мы в свою очередь окажем всю необходимую помощь и поддержку, а также продолжим соответствующее взаимодействие», — поздравил Михаила Арсланова с назначением Алексей Текслер.

Указ о назначении Михаила Арсланова подписан президентом России Владимиром Путиным 4 апреля 2022 года. Ранее Арсланов возглавлял УФСИН России по Удмуртской Республике.