В Челябинской области один из пригородных поездов изменит маршрут

Ограничения продлятся один день

30 августа маршрут пригородного поезда № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский будет изменен. Из Челябинска он будет следовать только до станции Нижняя, сообщают в пресс-службе ЮУ ЖД.

Уточняется, что корректировка маршрута продлится один день и будет связана с путевым ремонтом. Таким образом, расписание движения на участке Челябинск — Нижняя в этот день будет прежним: в 17:40 поезд отправится из Челябинска, а в 20:18 прибудет на станцию Нижняя. До станции Каменск-Уральский поезд не поедет.

Уточнять расписание и актуальный маршрут поездов можно на сайтах РЖД и СПК, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на станциях.