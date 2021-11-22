В Челябинской области объявлены лауреаты губернаторской премии в сфере молодежной политики

Ее вручают талантливым и активным южноуральцам младше 35 лет

В Челябинской области названы 53 лауреата премии губернатора в сфере молодежной политики, сообщает в понедельник, 22 ноября, Главное управление молодежной политики региона.

Премия присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет за активное участие в реализации государственной молодежной политики. Размер премии составляет 28 736 рублей.

Со списком победителей можно ознакомиться в распоряжении губернатора Челябинской области. Это артисты, волонтеры, начинающие журналисты, представители школьного и студенческого самоуправления, юные патриоты.

А вот свидетельства стипендиатов вручат в торжественной обстановке на молодежной ассамблее, которая пройдет в конце декабря.