В Челябинской области названы 53 лауреата премии губернатора в сфере молодежной политики, сообщает в понедельник, 22 ноября, Главное управление молодежной политики региона.
Премия присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет за активное участие в реализации государственной молодежной политики. Размер премии составляет 28 736 рублей.
Со списком победителей можно ознакомиться в распоряжении губернатора Челябинской области. Это артисты, волонтеры, начинающие журналисты, представители школьного и студенческого самоуправления, юные патриоты.
А вот свидетельства стипендиатов вручат в торжественной обстановке на молодежной ассамблее, которая пройдет в конце декабря.