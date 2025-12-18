В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 19 декабря

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния

Челябинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение 19 декабря. В отдельных районах региона ожидается сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах, сообщили в МЧС.



Спасатели рекомендуют жителям и гостям области быть внимательными. По возможности отложить поездки на дальние расстояния. Водителям, которые все-таки вышли на дорогу, необходимо соблюдать скоростной режим. Также важно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, чтобы иметь запас для маневра и безопасной остановки.



Ранее ИА «Первое областное» писало, что в пятницу в Челябинскую область придет циклон Konstantin. Он принесет сильный снег и метели, несмотря на то что воздух прогреется до −1 градуса.