В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение с 20 мая

В регионе установилась высокая пожарная опасность

С 20 по 23 мая в отдельных районах Челябинской области установился IV класс горимости леса, что означает высокую пожарную опасность. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Напомним, всего существует пять классов пожарной опасности. При IV классе велика вероятность возгорания травы, лесных массивов, легковоспламеняющихся материалов. При сильном ветре велика вероятность быстрого распространения огня даже от малейшей искры, а погода в ближайшие дни будет ветреной: синоптики обещают порывы до 14 метров в секунду.

Южноуральцам рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать окурки, не выжигать траву, не разводить костры и не заправлять горючим топливный бак автомобиля при работающем двигателе.