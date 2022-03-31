В Челябинской области объявлен пожароопасный сезон

Вплоть до осенних дождей в лесах региона ограничено использование огня, действуют запреты на горючие материалы

Правительство Челябинской области с 1 апреля объявляет в регионе пожароопасный сезон, сообщили Первому областному информагентству в Единой дежурно-диспетчерской службе региона. Со дня схода снежных покровов и до установления устойчивой дождливой осенней погоды, то есть примерно до ноября, в лесах действует ряд запретов.



По данным ЕДДС, запрещено использование открытого огня, от паяльных ламп и до мангалов, в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. Костры можно разводить только на площадках, отделенных противопожарной полосой шириной не менее полуметра, огонь потом нужно тщательно залить водой или засыпать землей.

В лесу запрещается бросать горящие спички, горячую золу, стекло, применять на охоте пыжи из горючих материалов, оставлять пропитанные маслом или бензином тряпки, заправлять машины при работающем двигателе, курить вблизи таких автомобилей.

Хозяева сельскохозяйственных угодий могут заниматься выжиганием хвороста, травы или сухой подстилки, только отделив свои участки от леса противопожарной полосой не менее 1,4 метра. Также землевладельцы должны полностью очистить границу своей территории и леса от валежника и другого легковоспламеняющегося материала, полоса должна быть шириной не менее 10 метров.

Запрет на разведение костров и сжигание мусора действует в населенных пунктах.

Напомним, на Южном Урале лето, как правило, начинается с серии пожаров в городах и поселках из-за намеренных или нечаянных поджогов тополиного пуха. Ближе к середине лета начинаются лесные пожары, причем огонь до ликвидации успевает пройти сотни гектаров. 8 июля 2021 года лесной пожар прорвался в поселки Джабык и Запасное Карталинского района, оставив без жилья несколько десятков человек.