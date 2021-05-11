В Челябинской области объявлен набор волонтеров на «Гонку Героев 2021»

Всех добровольцев обеспечат бесплатным питанием и униформой

Жителей Челябинской области приглашают помочь в организации «Гонки Героев 2021». 5 июня участники мероприятия будут состязаться в силе и скорости на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина», сообщает главное управление молодежной политики Челябинской области.

В обязанности волонтеров войдет регистрация участников, помощь в работе камеры хранения, встреча «героев» на старте и финише, работа на кухне, в медпункте и в фан-зоне.

«Всех обеспечат трансфером от Челябинска до места гонки, питанием и униформой», — отмечает пресс-служба ГУ МП региона.

Подать заявку на помощь в мероприятии можно по ссылке.