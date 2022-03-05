В Челябинской области объявлен конкурс на лучшего сисадмина в возрасте до 17 лет

Региональные состязания проводит «IT-куб» Сатки

Школьники Челябинской области смогут принять участие в конкурсе системных администраторов «Включай!». Конкурс проводится саткинским центром цифрового образования «IT-куб» и рассчитан на юных гениев в возрасте от 11 до 17 лет, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«К участию приглашаются школьники, которые разбираются в конфигурациях компьютера, умеют администрировать сети под управлением различных операционных систем и способны обеспечить информационную и антивирусную безопасность компьютерных сетей», — уточняют в Минобре.

Соревнования будут командными и пройдут дистанционно. В одной команде должно быть не больше трех человек. Заявиться на конкурс можно в одной или сразу двух номинациях: «Лучшая сборка» и «Базы данных в WEB как средство тестирования».

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить форму регистрации и отправить до 1 апреля 2022 года выполненную работу на электронную почту организаторов.

Подробности на сайте центра цифрового образования «IT-куб» Сатки.