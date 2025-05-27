В Челябинской области объявили высокий класс пожарной опасности

В регионе установилась неблагоприятная погода

Жара и сильный ветер — самые подходящие условия для моментального возникновения пожаров. Именная такая погода установилась в Челябинской области сегодня, 27 мая, и сохранится в предстоящие дни. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объявили IV класс горимости леса, а это — высокая пожарная опасность.

При таком уровне пожарной опасности запрещено разводить костры. Важно быть предельно осторожными с огнем, легковоспламеняющимися предметами. Ни в коем случае нельзя оставлять непотушенные сигареты. При такой погоде даже небольшая искра может стать причиной масштабного пожара.

Напомним, всего существует пять классов пожарной опасности.