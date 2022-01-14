В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются сильный ветер, снегопады и метель

В предстоящие выходные, 15 и 16 января, в Челябинской области ожидаются значительное потепление, снегопады и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Региональное МЧС России опубликовало штормовое предупреждение. В областном Гидрометеоцентре рассказали, с чем связано изменение погоды.

«Потепление в регионе обусловлено южной периферией московского циклона, который сейчас находится над Москвой, идет на северо-восток, но тем не менее мы попадаем на его южную периферию, где наблюдаются большие скачки давления. В связи с этим в выходные дни будет усиливаться ветер, возможны метели, снегопады. Температура будет достаточно высокой, особенно в воскресенье», — прокомментировала корреспонденту ИА «Первое областное» главный синоптик регионального Гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров покажут −14, −19°C, при прояснении похолодает до −24°C. Днем воздух прогреется до −6, −11°C, на юге будет теплее — до −2, −7°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный, метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 15—20 метров в секунду.

В Челябинске в субботу температура воздуха составит −16, −18°C, днем столбики термометров достигнут −8, −10°C. Облачно с прояснением, снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный от 8 до 13 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области в ночные часы ожидается −8, −13°C, днем значительно потеплеет — до −4, −9°C. Местами пройдет небольшой снег, возможны метели. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье ночью будет −8, −10°C, днем температура воздуха повысится до −4, −6°C. Облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральским автомобилистам о том, что во время снегопадов и метелей рекомендуется воздержаться от длительных поездок на автомобиле.