В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на грядущие выходные

Сильные ливни с градом могут обрушиться на регион уже сегодня

Челябинский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о сильных осадках и грозах. По данным южноуральских синоптиков, в отдельных районах области ожидаются дожди, сильные ливни и град (местами крупный). Также специалисты прогнозируют грозы и порывы ветра. Непогоду придется терпеть на протяжении всех грядущих выходных, причем дожди ожидаются уже сегодня.

«Во второй половине дня 8 сентября, ночью и днем 9—10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, продолжительные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 20—25 метров в секунду», — сообщили в Челябинском ЦГМС.

Добавим, что синоптики пообещали пасмурную погоду с ливнями и для Челябинска. День города может омрачиться непогодой, хотя все мероприятия все-таки состоятся. Желающим посетить праздник советуют брать зонты и дождевики.