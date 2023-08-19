В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Оно будет действовать до глубокой ночи 20 августа

До конца суток 19 августа и в первую половину ночи 20 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается непогода: синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 25 метров в секунду, ливни, грозы и град. Об этом сообщили в ЕДДС-112 Челябинска со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

Южноуральцам напомнили о том, что при сильном ветре и грозе опасно стоять около деревьев, стен домов, под рекламными щитами, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Кроме того, не следует прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта.

В случае возникновения ЧП необходимо звонить по номеру 112.