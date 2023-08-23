В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из‑за непогоды 23 августа

Синоптики обещают шквалистый ветер и ливни

Сегодня, 23 августа, днем в отдельных районах Челябинской области прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, передает ЕДДС-112 со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

«Днем 23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более», — уточнили в Гидрометеоцентре.

Южноуральцам рекомендовали строго соблюдать правила безопасности во избежание неприятных ситуаций: не находиться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи во время грозы и сильного ветра. Уходя из дома, следует закрыть все окна, а также убрать вещи с балкона. Также жителям региона необходимо осторожно обращаться с огнем.

Напомним, сегодня в регионе ожидается +16...+21 градус. Местами пройдут дожди с грозами.