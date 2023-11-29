В четверг, 30 ноября, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильный снегопад и метели. Синоптики челябинского Гидрометцентра предупредили о гололеде в восточных районах региона.
Последний день осени в Челябинской области пройдет с метелями. Особенно сильные порывы ветра до 14 метров в секунду ожидаются в горнозаводской части региона. Сохранится сложная дорожная обстановка из-за гололеда.
В МЧС региона рекомендовали при гололеде пешеходам передвигаться осторожно, а водителям — сохранять дистанцию и скоростной режим. Напомним, сегодня из-за ледяного дождя в некоторые города региона перенесли утренние автобусные рейсы на более позднее время.