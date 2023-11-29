В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из‑за метелей и сильного снегопада

Гололед на дорогах сохранится и на 30 ноября

В четверг, 30 ноября, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильный снегопад и метели. Синоптики челябинского Гидрометцентра предупредили о гололеде в восточных районах региона.

Последний день осени в Челябинской области пройдет с метелями. Особенно сильные порывы ветра до 14 метров в секунду ожидаются в горнозаводской части региона. Сохранится сложная дорожная обстановка из-за гололеда.

В МЧС региона рекомендовали при гололеде пешеходам передвигаться осторожно, а водителям — сохранять дистанцию и скоростной режим. Напомним, сегодня из-за ледяного дождя в некоторые города региона перенесли утренние автобусные рейсы на более позднее время.