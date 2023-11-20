В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из‑за метелей и сильного гололеда

21 ноября температура воздуха ночью опустится до минус 15 градусов

В Челябинской области 21 ноября объявили штормовое предупреждение. Первые метели накроют северные районы региона уже предстоящей ночью. По прогнозам южноуральского ЦГМС, ночью температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов, при этом будет ветрено, выпадет мокрый снег, на дорогах возможна сильная гололедица.

Завтра днем в регионе обещают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью опустится до минус 10, а при прояснениях — до минус 15 градусов. При этом днем возможно потепление до плюс 2 градусов. Такой перепад чреват сильной гололедицей.



В отдельных районах пройдут метели, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, что соответствует категории «штормовой».

В региональном МЧС рекомендуют всем штабам принять режим повышенной готовности в случае подтверждения прогнозов синоптиков.

Автомобилистам рекомендуют использовать шины по сезону и соблюдать дистанцию. Ранее в областном ГИБДД уточнили требования к зимней резине на дорогах региона. Автомобилям без шипов не запретят езду.