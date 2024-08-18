В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Где-то может выпасть крупный град

Новая неделя в Челябинской области начнется с непогоды. В понедельник, 19 августа, в отдельных районах региона обещают ливни, грозы и крупный град. В связи с этим синоптики областного Гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение.

Как сообщают синоптики, исходя из многолетних наблюдений, традиционно в августе больше всего осадков выпадает в северной половине области — до 80 миллиметров. На остальной территории их количество варьируется от 36 до 60 миллиметров.

Что касается гроз, то они могут греметь на территории региона от четырех до 13 дней. Проще говоря, грозы в августе в Челябинской области — не редкость.

В любом случае южноуральцам необходимо соблюдать осторожность. Лучше отказаться от личного транспорта, если предстоит долгая поездка. И, конечно, соблюдать меры личной безопасности.