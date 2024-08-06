В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из‑за ливней 7 августа

Сильные дожди ожидаются в отдельных районах

В среду, 7 августа, местами в Челябинской области могут пройти ливни с грозами и градом. В связи с непогодой синоптики областного Гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение.

В Уральском гидрометцентре уточнили, что очередная волна интенсивных дождей затронет преимущественно южные и горные районы Челябинской области.

На большей части территории региона в среду пройдут небольшие дожди. Сильного ветра не ожидается.

Напоминаем, прятаться от непогоды лучше всего в крепких закрытых помещениях. Например, в подъездах жилых домов. Во время грозы опасно находиться около высоких или одиночных деревьев, так как велика вероятность, что в них попадет молния. Так, в минувшие выходные от разряда пострадала сосна в нацпарке «Зигальга».