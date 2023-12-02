В Челябинской области объявили сбор книг Пушкина для библиотеки Ясиноватой

Нужны произведения классика и литература о нем

Жители Челябинской области могут помочь наполнить книгами зал библиотеки города Ясиноватая в ДНР. Поскольку пустует зал имени Александра Пушкина, нужны произведения классика, а также литература разных авторов о нем. В пресс-службе правительства Челябинской области рассказали, куда приносить книги.

До 10 декабря книги будут принимать в челябинской Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, расположенной по улице Свободы, 60, а также в центре «Основа» на улице Ворошилова, 12А.

Год издания, формат и объем страниц книг не важны.