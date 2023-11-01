В Челябинской области объявили конкурс на лучшее название нового турмаршрута

Кольцевая тропа протяженностью 150 километров свяжет Миасс и Златоуст

В 2024 году в гонозаводской зоне Челябинской области под эгидой проекта «Большая Уральская тропа» (БУТ) появится кольцевой пеший маршрут. Сейчас волонтеры завершают его цветовую разметку и готовятся к установке навигации и стендов. Тем временем БУТ объявил среди южноуральцев конкурс на лучшее название нового трека, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как рассказал руководитель проекта «Большая Уральская тропа» Вячеслав Пестриков, нитка пока что безымянного тура пройдет через Златоуст, национальный парк «Таганай», озеро Тургояк, Миасс, по экотропе «Кошкуль», через ГЛК «Солнечная долина» и хребет Уреньга. По пути туристы посетят природные достопримечательности, города, исторические памятники, а также объекты промышленного и культурного туризма.

«При создании трека нам было важно, чтобы он походил по живописным местам, захватывал основные вершины, с которых открываются впечатляющие панорамы. Там, где это возможно, тропа проходит по уже существующим туристическим маршрутам. Также имеет значение наличие туристической инфраструктуры», — отметил собеседник агентства.

Маршрут разрабатывают коллективно. Среди участников — активисты проекта экотропы и экопарка «Кошкуль», амбассадор соло-путешествий Оксана Лыткина, горнолыжный курорт «Солнечная долина», Агентство инвестиционного развития Миасса, Центр развития туризма Златоуста и Национальный парк «Таганай».

Сбор предложений по названию для нового маршрута открылся сегодня на странице БУТ во «ВКонтакте». Варианты принимаются до 10 ноября. Затем по количеству лайков под каждым из них определят тройку лидеров. Победителя определит народное голосование.

«Итоги подведем 15 ноября. Победитель получит приз от команды Большой уральской тропы фирменную толстовку. Финалистов тоже ждут подарки», — добавил Вячеслав Пестриков.