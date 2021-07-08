В Челябинской области объявили конкурс на должность руководителя регоператора капремонта домов

Нового директора структуры Минстроя определят 10 сентября 2021 года

Минстрой Челябинской области объявил открытый конкурс на замещение должности руководителя регионального фонда «Регоператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Сообщение о конкурсе опубликовано на сайте министерства.

«В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие высшее образование и квалификацию по специальности „строительство“ и (или) „юриспруденция“ и (или) „экономика“ и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере ЖКХ не менее пяти лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет. Либо высшее образование по другим специальностям и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере ЖКХ не менее 7 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет», — говорится в документах конкурса.

Заявки от кандидатов Минстрой региона принимает до 9 августа. Подвести итоги конкурса на должность руководителя регоператора фонда капремонта министерство должно 10 сентября.

Напомним, ранее фонд капремонта возглавлял Вадим Борисов. Он покинул свой пост 18 июня 2021 года. Временно исполняет обязанности руководителя фонда сейчас заместитель директора, главный инженер Виктор Тихоненко.