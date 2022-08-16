В Челябинской области объявили конкурс короткометражек о природе

Работы принимают до 23 сентября

Особо охраняемые природные территории Челябинской области объявили конкурс короткометражных фильмов, посвященных памятникам природы Южного Урала. К участию приглашают всех — и взрослых, и детей. Авторам лучших работ обещаны призы.

Конкурс проводится для повышения экологической культуры населения и стимулирования интереса к изучению природы родного края, животного и растительного миров региональных заказников. Кроме того, из поступивших на конкурс работ ООПТ планирует создать архив видеоматериалов об особо охраняемых природных территориях Челябинской области.

Принимаются работы любого жанра, даже анимационные фильмы. Единственное условие — продолжительность ролика не должна превышать трех минут.

Конкурс проводится в четырех номинациях: «Гидрологические памятники природы», «Ботанические памятники природы», «Геологические памятники природы», «Заказники Челябинской области».

Предусмотрены две возрастные категории участников: до 18 лет и старше 18 лет. В каждой из них разыграют свой комплект дипломов и призов за первые три места. Авторы фильмов, не вошедших в призовую тройку, получат электронные свидетельства участников. Кроме того, организаторы оставили за собой право вручить специальные призы, если будут достойные того произведения.

Работы будут принимать до 23 сентября. Фильмы вместе с заявкой следует отправлять на электронную почту oopt_chel@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучший короткометражный видеоролик».