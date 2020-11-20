В Челябинской области объявили конкурс грантов на фундаментальные научные исследования

Призовой фонд составляет 100 миллионов рублей.

В Челябинской области объявили региональный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. Его проводит Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) совместно с Министерством образования и науки Челябинской области. Конкурсная документация размещена на сайте фонда.



Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, минимальный объем финансирования — 1 млн рублей. Предполагается, что половину суммы будет выделять РФФИ, 50% затрат покроет бюджет Челябинской области. Претендовать на получение гранта могут ученые, которые занимаются исследованиями в химии, физике, математике, медицине, генетике, агроинженерии. Также конкурсная комиссия РФФИ будет рассматривать заявки от экологов, политологов, правоведов, аналитиков больших данных. Все представленные на конкурс разработки должны быть «привязаны» к Челябинской области и решать местные проблемы.

Лоббировали проведение конкурса руководители челябинских вузов, рассказал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. Инициативу поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Для проведения фундаментальных исследований очень нужны ресурсы. Существует ограниченный круг грантоообразующих организаций, которые готовы финансировать инициативы. Их не так много, и получить эти деньги достаточно сложно. При распределении президентских грантов, например, отбирают 1 из 60 заявок. Этот конкурс поможет поддерживать внутри региона нужные и важные проекты, которые пока не дотягивают до федерального уровня. На этот конкурс РФФИ выделил 50 миллионов рублей, столько же — бюджет Челябинской области. Это поможет получить финансирование десяткам проектов»,— отмечает Сергей Таскаев.

По словам Сергея Таскаева, конкурс ориентирован в первую очередь на молодых ученых — аспирантов и студентов. Для них это может быть первый опыт руководства научным коллективом, который впоследствии поможет претендовать на получение федерального или международного гранта.