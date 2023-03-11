В Челябинской области объявили иммунизацию против кори

Прививки от вируса получат переселенцы, мигранты

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области предупредили о проведении подчищающей иммунизации против кори. Прививки против высоконтагиозного вируса получат переселенцы, мигранты, в том числе и трудовые, а также дети и взрослые, ранее не болевшие этим вирусом и не привитые от него. В ведомстве пояснили, как пройти иммунизацию.

«Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов», — уточнили в управлении.

В феврале 2023 года главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова постановила, что в течение 2023 года на территории как Челябинской области, так и всей страны будет проводиться подчищающая иммунизация против кори.

Под мероприятия попадают:

дети и взрослые, не болевшие корью, не получившие прививки против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

лица, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы;

мигранты, в том числе трудовые.

По вопросам вакцинации против кори следует обращаться в медицинские организации по месту жительства.