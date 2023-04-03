В Челябинской области объявили двухдневные НМУ

На промышленных предприятиях приостанавливают часть процессов для снижения выбросов

На ближайшие двое суток в Челябинске, Магнитогорске и еще в пяти городах региона установится безветренная погода, не способствующая рассеиванию вредных выбросов. Предупреждение распространило министерство экологии Челябинской области. Там отметили, что во время особого режима будет усилен контроль над промышленными предприятиями.

Неблагоприятные условия первой степени опасности будут действовать в Магнитогорске, Карабаше и Аше с 19:00 3 апреля до 19:00 5 апреля, а также в Челябинске, Златоусте, Сатке и Коркино с 19:00 3 апреля до 05:00 6 апреля.

В Минэкологии отметили, что промышленные предприятия начали выполнять приостановку части производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух.

«Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», — добавили в ведомстве.

Жалобы жителей на качество воздуха министерство принимает по телефону +7 (906) 890-96-70.