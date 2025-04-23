В Челябинской области обучение по программе «Герои Южного Урала» пройдут 60 бойцов СВО

Отбор кандидатов продолжается

Эксперты РАНХиГС и члены Общественного совета продолжают отбирать кандидатов, которые пройдут годовое обучение в рамках программы «Герои Южного Урала» для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях. На сегодняшний день уже отобрано 558 анкет бойцов и ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На одно место из 60 претендовало более 17 человек. Все кандидаты уже прошли регистрацию, заполнили анкеты, написали эссе и прошли тестирование. Сейчас отобрано 558 анкет, отбор продолжается. По его результатам к обучению приступят участники, показавшие наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала, а также военных заслуг. Еще 30 действующих участников СВО по итогам отбора будут зачислены в резерв. Обучение они пройдут, когда вернутся из зоны спецоперации.

Обучение стартует 1 июля 2025 года в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Программа рассчитана на год. «Студенты» будут не только слушать лекции, но и проходить стажировки на предприятиях и в органах власти. Кроме того, у каждого будет наставник.

«Программа „Герои Южного Урала“ — это не просто образовательный курс, это важнейшая инициатива по интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь и укреплению кадрового потенциала нашей области. Те, кто с честью защищал интересы нашей Родины в зоне СВО, обладают бесценным опытом, лидерскими качествами и патриотизмом, которые крайне необходимы для развития Челябинской области», — отметил замгубернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Образовательная программа «Герои Южного Урала» стартовала по поручению губернатора Алексея Текслера. Она является аналогом федеральной программы «Время героев». По данным издания «Коммерсант», Южный Урал вошел в топ-10 регионов страны с самым высоким количеством заявок на участие в кадровых программах для участников СВО.