В Челябинской области обсуждают меры поддержки русского языка

Ирина Гехт провела встречу с филологами региона

Первый вице-губернатор Ирина Гехт провела заседание областного Совета по русскому языку и русской словесности, который работает при Минобре Челябинской области. На нем ученые региона озвучили свои предложения по укреплению позиций русского языка. Ирина Гехт сообщает об этом в личном телеграм-канале.

Прежде всего филологи предложили создать словарь для перевода «с русского на русский». По словам доктора филологических наук ЮУрГУ Елены Харченко, жители области часто спрашивают филологов, каким образом можно избежать англицизмов.

Кроме того, южноуральцы жалуются на то, что их раздражают иностранные вывески.

«Тут есть смысл обсудить с главами муниципалитетов подходы к тому, чтобы перевести оформление магазинов и различных заведений на русский язык»,

— пишет Ирина Гехт.

Также филологи предлагают провести диктант для госслужащих и эффективнее обучать русскому языку мигрантов — это сделает русский язык инструментом социализации и адаптации иностранных граждан в России.

Напомним, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации». Теперь филологам предстоит большая работа, чтобы закрепить нормы русского языка в словарях. Правительственная комиссия по русскому языку уже занимается сбором предложений, а затем представит их на рассмотрение кабмина.