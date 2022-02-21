В Челябинской области прошел круглый стол участников хартии «Цифровая этика детства». Представители органов власти, общественной палаты РФ, педагогического, родительского сообществ и IT-бизнеса обсудили необходимость создания позитивного контента и безопасного цифрового пространства для несовершеннолетних. Одним из важных шагов в этом направлении стал запущенный на Южном Урале при поддержке губернатора Алексея Текслера проект «Дети в интернете», сообщает сегодня, 21 февраля, пресс-служба регионального правительства.
«В рамках круглого стола мы обсуждали, как и с помощью каких механизмов взрослые могут помочь детям ориентироваться в новом цифровом пространстве. Кроме того, важно понять и определить, какие существуют проблемы в формировании цифровой этики»,— рассказала председатель комиссии общественной палаты региона по образованию и науке Елена Сыркина.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что проблема защиты детей в цифровой среде — одна из наиболее актуальных в современном мире. Практически у каждого ученика в начальной школе есть смартфон, более четверти несовершеннолетних проводят в гаджетах все свое свободное время. 69% родителей, по данным лаборатории Касперского, считают, что дети играют в игры и ищут информацию по учебе, в то время как сами дети не скрывают, что они используют интернет для общения.
«Очень важно, что сейчас общество, государство, власть, различные компании, родительское сообщество объединились и взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в цифровом пространстве. Насколько мне известно, к хартии „Цифровая этика детства“ на сегодняшний день присоединилось уже около 700 участников. В наше время интернет развивается быстро, в Сети есть много важного, нужного, полезного, но есть и опасный контент», — подчеркнула Яна Лантратова.
В основе хартии «Цифровой этики детства» лежат пять основных принципов. Это уважение ребенка как личности, совместная ответственность всех участников за безопасность детей в цифровой среде, сохранение конфиденциальности (защита персональных данных детей, личной и семейной тайн), инклюзивный подход и сохранение в онлайн-пространстве ценностных ориентиров.
Яна Лантратова убеждена, что власть, общество и IT-бизнес должны объединиться для выработки механизмов и совместного плана действий.
«В Челябинской области при поддержке губернатора запущен проект „Дети в интернете“. К его реализации подключились многие профильные структуры правительства Челябинской области, а также представители общественных организаций региона. Проводится системная работа с родителями, педагогами и сотрудниками системы образования, где лекторы рассказывают, как заметить изменения в поведении ребенка, что с ним что-то не так, как помочь ему и вытащить из той или иной ситуации», — отметила депутат Госдумы.
Напомним, хартия «Цифровая этика детства» создана в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде крупнейшими российскими IТ- и медиакомпаниями. Документ содержит основные ценности и принципы, призванные объединить всех заинтересованных представителей государства, бизнеса, сообществ родителей и педагогов, общественных институтов и организаций вокруг общей миссии — создания защищенной и благоприятной цифровой среды для детей.
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