В Челябинске обсудили новые форматы психологической помощи участникам СВО

В арсенале специалистов VR‑технологии и искусственный интеллект

В Челябинске на научно-практической конференции «Актуальные вопросы реабилитации участников СВО» обсудили новые форматы оказания психологической помощи. Речь идет о применении специалистами VR-технологий (виртуальная реальность) и возможностей искусственного интеллекта (ИИ). Организатором мероприятия выступил Комитет семей воинов Отечества Челябинской области.

О важности оказания психологической помощи участникам СВО и членам их семей на открытии конференции сообщила зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

«Безусловно, военные действия — это травмирующая ситуация. Человек уходит на войну, где он все время находится между жизнью и смертью, и это большой стресс как для него, так и для членов семьи. Важно объединить весь накопленный психологами опыт, чтобы помочь нашим бойцам. В регионе сформирована сильная школа психологов. И конференция важна тем, что она помогает раскрыть потенциал специалистов, сориентировать их в видах и форматах психологической помощи, потому что инструментарии обширны. Сегодня виртуальная реальность в психологии становится „мостиком“ между реальностью и воображением, помогая пережить травму», — пояснила она.





По словам руководителя челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галины Гавриловой, каждый боец после возвращения «из-за ленточки» нуждается в диспансеризации и психологической помощи.

«Посмотрим правде в глаза: насколько наши мужчины охотно обращаются к врачам и психологам? Обращаются, когда становится невозможно терпеть, когда чувствуют, что в семье все разладилось. И только тогда с помощью членов семей, соцработников, социальных координаторов нашего фонда они приходят к профессионалам. Также хочу отметить работу в этом направлении некоммерческих организаций региона, которые помогают сегодня в социальной адаптации бойцов», — уточнила Галина Гаврилова.





Участники конференции рассмотрели новые форматы оказания психологической помощи, перспективы развития иммерсивной психологии, в которой применяют VR-технологии. Состоялся телемост с МГУ, в ходе которого психологам рассказали о возможностях виртуальной реальности. В Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске применяются VR-технологии, кабинеты психологов оснащены необходимым оборудованием. Также в планах КСВО подготовить серию мотивирующих видеороликов, которые побуждали бы активнее обращаться за психологической помощью.

«В своей работе я стремлюсь применять новейшие технологии. Конечно, хотелось бы освоить и возможности виртуальной реальности, о которых рассказали на конференции. В профессии я 4 года, из них 1,5 года работаю с ветеранами СВО и членами их семей», — сообщил клинический психолог Александр Булия.





По его словам, новые подходы позволяют повысить эффективность психологической помощи и ускорить социальную адаптацию бойцов.