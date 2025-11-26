В Челябинской области обсудили киберустойчивость на конференции «гИБЧе»

Рост годового ущерба за 5 лет — с 600 млн до 3,8 млрд рублей

В Челябинске прошла конференция по информационной безопасности «гИБЧе», организованная Минцифры Челябинской области и Центром развития цифровых технологий при поддержке регионального правительства. Ключевой темой мероприятия стала киберустойчивость — способность систем сохранять работоспособность во время кибератак, передает пресс-служба правительства.

В панельной дискуссии «Безопасная цифровизация: технологии киберустойчивости» выступили представители управления ФСТЭК России по УрФО, Уральского главного управления Банка России, ГУ МВД России по Челябинской области, АНО «Центр компетенций „Умный город“».

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов обозначил приоритетные сферы, требующие особой защиты в рамках закона о критической информационной инфраструктуре: ЖКХ, медицина, транспорт,

банковский и финансовый сектор.

«Невозможно полностью избавиться от кибератак, но мы обязаны обеспечить устойчивость функционирования систем, обеспечивающих жизнедеятельность», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя управления ФСТЭК России по УрФО Александр Забокрицкий выделил основные проблемы в сфере информационной безопасности:

отсутствие процессов управления защитой информации;

неэффективность ограничительных мер;

недостаточная квалификация специалистов;

дефицит высокотехнологичных средств защиты.

По словам представителя Банка России Елены Фединой, ежемесячно блокируется около 330 тысяч переводов на мошеннические счета.

При том что благодаря изменениям в законодательстве и просветительской работе ущерб от киберпреступлений сократился на 400 млн рублей, годовой ущерб за 5 лет вырос с 600 млн до 3,8 млрд рублей. Эту статистику озвучили представители главка.

Председатель экспертного совета АНО «Центр компетенций „Умный город“» Анатолий Курманов предложил разработать клиентоцентричные сервисы по защите персональных данных на основе принципа жизненных ситуаций (по аналогии с порталом «Госуслуги»).

В качестве примера сбалансированного подхода к цифровой безопасности Александр Козлов привел национальный мессенджер МАХ (более 50 млн пользователей). В МАХе есть функция блокировки входящих звонков с неизвестных номеров (актуально для детей и пожилых), возможность подтверждения входа в аккаунт «Госуслуг», система контрольных вопросов при авторизации для защиты от мошенников.

«Мы постоянно находимся в поиске этих граней: с одной стороны, замедляем сервис, с другой — делаем общество более безопасным. Чтобы было более безопасно, мы должны подумать про тормозную систему», — резюмировал заместитель губернатора.

Конференция «гИБЧе» стала площадкой для обмена опытом и выработки совместных решений по обеспечению киберустойчивости в ключевых отраслях региона.