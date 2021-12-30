В Челябинской области общественный транспорт изменит расписание в праздничные дни

Часть междугородних рейсов будет отменена

В Челябинской области с 31 декабря по 2 января ожидается уменьшение пассажиропотока. В связи с этим часть рейсов будет отменена, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Список отмененных рейсов подготовили в министерстве.

Кроме того, по праздничному расписанию будет ходить и городской транспорт Челябинска.

«Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут работать по расписанию выходных дней», — сообщили в пресс-службе мэрии.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с 1 января 2022 года в Челябинске начинается первый этап изменений маршрутной сети, предполагающий введение шести новых и корректировку 15 существующих маршрутов. Актуальный график движения данных маршрутов есть на сайте.

Дополнительную информацию о графике движения городского общественного транспорта в праздничные дни можно получить:

— у старшего диспетчера МУП «Служба организации движения» по телефонам (351) 778-62-80, 8-906-860-33-34 (круглосуточно);

— в справочной службе МУП «Служба организации движения» по телефону (351) 245-05-55 (с 01.01.2022 по 09.01.2022 с 8 до 24 часов).