В Челябинской области общественники замерили высоту снежных накатов и колеи на дорогах

К проверке подключилась прокуратура

В Челябинской области жители городов и сел стали жаловаться на некачественную уборку снега на дорогах. В городе Чебаркуль общественники замерили высоту снежного наката и колеи на проезжей части улиц города. К проверке подключилась и прокуратура города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Свои наблюдения активисты опубликовали в социальных сетях, пользователи призвали проверить содержание дорог в Троицке, Аше, Карталах и Миассе. Однако не все представители властей оказались согласны с такими претензиями. Подробности — в материале.

Качество содержания дорог в зимнее время решили проверить активисты общественной организации «Народный Совет — Чебаркуль». Они вышли с депутатами на улицы города и с помощью линеек замерили высоту снежного наката и колеи на проезжей части. По мнению проверяющих, в сфере содержания дорог подрядчиком не соблюдается техзадание заказчика — администрации города Чебаркуль. Ревизоры отметили необходимость расчистить дороги от снежных накатов и наледей на всю ширину. Не соблюдаются, по их мнению, и сроки очистки дорог.

«Вывод — ни одна из улиц не соответствует требованиям технического задания на оказание услуг по зимнему содержанию дорог... А ведь за обеспечение безопасности на наших дорогах и контроль за этим несут ответственность многие чиновники нашего города», — написали о своих результатах проверки в Сети активисты.

По следам публикаций Чебаркульская городская прокуратура и территориальный отдел ГИБДД 17 февраля проводит выездную проверку исполнения законодательства в части содержания дорог в городе.

А на публикацию отреагировали пользователи Сети из Карталов, Аши, Троицка и Миасса.

«Это безобразие творится повсеместно, в Миассе за всю зиму чистили дороги 2—3 раза, не больше, а поселковые вообще один раз, и то когда машины стали улетать в кювет. Я молчу про дворы, которые вообще никто никогда не чистит», — написала претензии одна из пользователей Сети.

Но, по мнению представителя администрации Миасского городского округа, дороги города находятся в прекрасном состоянии.

«Вынуждены с вами не согласиться, так как дороги в городе находятся в прекрасном состоянии: своевременно производится очистка от снега, обработка дорог противогололедной смесью также имеет регулярный характер. Тротуары и городские дороги обрабатываются за счет бюджетных средств, а дворовые проезды и пешеходные дорожки должны убирать и посыпать управляющие компании», — ответили на комментарии представители власти.

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