В Челябинской области обновят территорию детского детского противотуберкулезного санатория «Каменный цветок»

Депутат Госдумы Яна Лантратова пообщалась с детьми и персоналом учреждения

Депутат Госдумы Яна Лантратова посетила детский противотуберкулезный санаторий «Каменный цветок» города Чебаркуль. Первому областному информационному агентству первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению рассказала, что ее поразило больше всего и какой итог от рабочего визита ждет маленьких пациентов.

Визит в санаторий состоялся во время одной из региональных недель. В «Каменный цветок» поступают дети после тяжелой болезни — туберкулеза или контактов с туббольными. На базе санатория они могут не только проходить реабилитацию, проживать, но и в случае длительного лечения до полугода учиться. Санаторий с круглогодичным режимом работы рассчитан на 65 мест для детей от 3 до 12 лет, летом принимает до 130 человек.

«Замечательные врачи и учителя. Но материально-техническая база объективно старого учреждения оставляет желать лучшего. Яркие картинки детских рисунков сиротливо виднелись из окон комнат. Это мне очень запомнилось», — делится впечатлениями депутат.

Ее удивило и то, что оборудованного пляжа с понтонами там, к сожалению, нет, хотя вид из окон санатория выходит на прекрасное озеро. Прибрежная зона затоплена, в воде лежат старые деревья, кустарники, коряги. Чтобы все это расчистить и выкорчевать требуется 800 тысяч рублей.

«Санаторий нуждается в детской игровой площадке с крытыми верандами, установка которых обойдётся в опять же в сотни тысяч рублей. Для всего детского санатория, где дело бывают до 180 дней, не было даже нормальной детской площадки, детского городка! Это меня поразило больше всего», — рассказывает Яна Лантратова.

После поездки она рассказала об этих проблемах губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. А после — направила ему обращение с просьбой оказать содействие «Каменному цветку» в приобретении и установке детского городка и оборудованного пляжа для обеспечения комфортного пребывания детей в санатории.

Алексей Текслер незамедлительно отреагировал и взял ситуацию под личный контроль.

«В ответ на мое письмо, по поручению губернатора, оперативно прошло выездное совещание с участием руководителей чебаркульской администрации, директора и главврача санатория. Было решено для начала провести монтаж беседок и лавочек, ремонт песочницы, футбольных ворот и стола для настольного тенниса в рамках социального партнёрства с ООО „Чебаркульская птица“. Выражаю благодарность им за помощь», — рассказала депутат.

Она также отметила, что руководство учреждение и администрация Чебаркуля подготовят проектно-сметную документацию, а область готова выделить субсидию на благоустройство территории. Яна Лантратова называет такую работу конструктивным диалогом и взаимопомощью.



Между тем, напомним, сегодня губернатор Алексей Текслер заявил о необходимости обновить все детские лагеря отдыха и оздоровления детей, чтобы как можно больше маленьких южноуральцев смогли летом полноценно отдохнуть.