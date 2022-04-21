Депутат Госдумы Яна Лантратова посетила детский противотуберкулезный санаторий «Каменный цветок» города Чебаркуль. Первому областному информационному агентству первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению рассказала, что ее поразило больше всего и какой итог от рабочего визита ждет маленьких пациентов.
Визит в санаторий состоялся во время одной из региональных недель. В «Каменный цветок» поступают дети после тяжелой болезни — туберкулеза или контактов с туббольными. На базе санатория они могут не только проходить реабилитацию, проживать, но и в случае длительного лечения до полугода учиться. Санаторий с круглогодичным режимом работы рассчитан на 65 мест для детей от 3 до 12 лет, летом принимает до 130 человек.
«Замечательные врачи и учителя. Но материально-техническая база объективно старого учреждения оставляет желать лучшего. Яркие картинки детских рисунков сиротливо виднелись из окон комнат. Это мне очень запомнилось», — делится впечатлениями депутат.
Ее удивило и то, что оборудованного пляжа с понтонами там, к сожалению, нет, хотя вид из окон санатория выходит на прекрасное озеро. Прибрежная зона затоплена, в воде лежат старые деревья, кустарники, коряги. Чтобы все это расчистить и выкорчевать требуется 800 тысяч рублей.
«Санаторий нуждается в детской игровой площадке с крытыми верандами, установка которых обойдётся в опять же в сотни тысяч рублей. Для всего детского санатория, где дело бывают до 180 дней, не было даже нормальной детской площадки, детского городка! Это меня поразило больше всего», — рассказывает Яна Лантратова.
После поездки она рассказала об этих проблемах губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. А после — направила ему обращение с просьбой оказать содействие «Каменному цветку» в приобретении и установке детского городка и оборудованного пляжа для обеспечения комфортного пребывания детей в санатории.
Алексей Текслер незамедлительно отреагировал и взял ситуацию под личный контроль.
«В ответ на мое письмо, по поручению губернатора, оперативно прошло выездное совещание с участием руководителей чебаркульской администрации, директора и главврача санатория. Было решено для начала провести монтаж беседок и лавочек, ремонт песочницы, футбольных ворот и стола для настольного тенниса в рамках социального партнёрства с ООО „Чебаркульская птица“. Выражаю благодарность им за помощь», — рассказала депутат.
Она также отметила, что руководство учреждение и администрация Чебаркуля подготовят проектно-сметную документацию, а область готова выделить субсидию на благоустройство территории. Яна Лантратова называет такую работу конструктивным диалогом и взаимопомощью.
Между тем, напомним, сегодня губернатор Алексей Текслер заявил о необходимости обновить все детские лагеря отдыха и оздоровления детей, чтобы как можно больше маленьких южноуральцев смогли летом полноценно отдохнуть.