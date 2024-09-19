В Челябинской области обновят 18 мостов на трассах

Дорожные работы уже в самом разгаре

На региональных дорогах Челябинской области отремонтируют 18 мостов. Как рассказали в Миндортрансе области, обновление сооружений будет поэтапным.

Сначала с мостов снимают старое покрытие, на котором образовались ямы и колеи. Затем полосы движения покрывают специальными вяжущими материалами и только после этого укладывают новое покрытие.

На сегодняшний день дорожники завершают обновление дороги через реку Миасс на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым. Вскоре новеньким покрытием смогут похвастаться и другие мосты.