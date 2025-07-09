В Челябинской области до конца 2025 года обновят 13 парков

Закончить работы планируют к концу 2025 года

В Челябинской области продолжается масштабная программа благоустройства общественных пространств. К концу 2025 года планируется обновить 13 парков в разных городах региона. Это продолжение федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого с 2017 года, в рамках которого уже благоустроено 165 парковых зон, сообщает сайт правительства Челябинской области.

В этом году работы коснутся, в частности, парков в Миассе, Челябинске, Кыштыме, Кусе, Аше, Симе, Озерске, Усть-Катаве, Коркино, Снежинске, Юрюзани, Каслях и Карталах. Проекты разнообразны: от создания новых зон отдыха и модернизации аттракционов до реконструкции исторических ландшафтов и устройства концертных площадок.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул значимость программы.

«Благодаря такой работе преображаются населенные пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьей и общения. С 2017 года в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в России благоустроено порядка девяти тысяч парков. Каждый облагороженный парк — это забота о семьях и будущем наших детей», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при благоустройстве учитываются потребности всех групп населения: создаются безбарьерная среда, детские и спортивные площадки, велодорожки и зоны отдыха. Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о планах благоустроить по всей стране пять тысяч общественных территорий, более тысячи из которых — парки.

Автор: Елизавета Михно