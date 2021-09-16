В Челябинской области обновляют парк скорых и школьных автобусов

Очередную партию машин регион получит до конца 2021 года

По поручению президента РФ Владимира Путина в регионах продолжается обновление парка скорых и школьных автобусов. Из резервного фонда на эти цели выделено более 15,3 млрд рублей. Новые машины получит также и Южный Урал, сообщает в четверг, 16 сентября, пресс-служба правительства Челябинской области.

В 2021 году Челябинская область уже получила 94 легковых автомобиля для неотложной помощи по программе модернизации первичного звена. Согласно распоряжению правительства РФ, до конца текущего года в наш регион прибудет еще 23 единицы техники.

Еще с десяток лет назад в регионе была большая проблема с износом скорых. Это влияло на скорость и качество оказания помощи больным. Благодаря постоянному пополнению и обновлению парка машин врачи стали работать оперативно.

«На вызовы, которые имеют реальную угрозу жизни человека, бригады скорой помощи добираются в среднем за 14 минут. К таким вызовам относятся ДТП, роды, высотные травмы, ситуации с обильными кровотечениями, отсутствием у человека дыхания, сознания и другие. Повторюсь, что 14 минут — это среднее время ожидания кареты скорой помощи экстренным больным. На вызовы, которые не несут реальной угрозы жизни человека, уходит большее количество времени. То есть в первую очередь всегда отрабатываются наиболее опасные ситуации, а уже потом все остальные», — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.

Также до конца этого года область получит 39 школьных автобусов. Автопарк школ сейчас также обновляется ежегодно — за счет области и за счет Федерации. Сегодня каждый день в рейсы выходят около 600 школьных машин, они перевозят 17,5 тысячи учащихся.