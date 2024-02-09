В Челябинской области обновили номинал сертификатов на детские кружки и секции

Деньги можно потратить на оплату услуг до конца декабря 2024 года

Прошлой осенью школьники из Челябинской области начали получать электронные сертификаты на оплату кружков и секций. В среднем по региону номинал сертификата составлял 5 900 рублей. Остаток суммы, которую семьи не успели направить на образование, сгорел в конце декабря. Но уже в январе на сертификаты зачислили новую сумму, она выросла почти втрое. Сегодня средний номинал сертификата составляет 14 800 рублей, и эти деньги можно использовать до 31 декабря 2024 года.

Сколько семей уже оплатили детские кружки и секции электронным сертификатом и по каким правилам сертификаты будут работать в 2024 году, ИА «Первое областное» рассказал директор Регионального модельного центра ГБУДО «ОЦДОД» Александр Бычков.

ЗА ГОД ВЫДАНО БОЛЬШЕ 120 ТЫСЯЧ СЕРТИФИКАТОВ

«В 2023 году на территории Челябинской области выдано более 120 тысяч сертификатов. Из них около 113 тысяч имеют статус „активный“, то есть по ним детей зачислили на программу. Это значит, что почти все получившие сертификат сразу же его применили. Весь номинал израсходовали примерно 76 тысяч детей, то есть около 60 процентов», — рассказывает Александр Бычков.

При этом почти три четверти школьников так и не воспользовались своим правом оплатить кружок или секцию электронным сертификатом.

Часть семей, по их же признанию, просто не знали о новой возможности, предоставленной государством.

Кто-то не смог найти в Навигаторе, где представлены кружки и секции, организацию с подходящей для ребенка программой.

«Например, в 2023 году ребенок из Еманжелинска мог получить электронный сертификат только в Еманжелинске и пойти на программу, которая реализуется в Еманжелинске», — говорит Александр Бычков.

Также многие семьи берегли сертификаты для оплаты занятий в частных школах и студиях, где уже занимаются дети. А такую возможность при запуске программы также анонсировало государство.

ЧАСТНИКИ ПОКА ЗА БОРТОМ

В Челябинске о готовности принимать к оплате сертификаты еще прошлым летом заявили несколько школ английского языка, в том числе Planet Еnglish, TopEnglish. Однако частников до программы так и не допустили.

«Это связано с тем, что 2023 год был пилотным, и в муниципалитетах проходила отладка системы взаимодействия и нормативно-правового регулирования. Долго разрабатывали нормативно-правовой документ, который регламентирует ведение реестра исполнителей. Сейчас система дорабатывается, и частные организации смогут подключиться к программе. Например, частные образовательные организации уже участвуют в проекте в Магнитогорском городском округе и Копейске», — пояснил Александр Бычков.

В других городах и районах, замечает Бычков, частники смогут включиться в работу по сертификатам позже. Программа электронных сертификатов в Челябинской области будет работать как минимум до 2030 года.

«Важно понимать, что средства сертификата — это не мера социальной поддержки и не средства, выделяемые конкретному ребенку. Это возможность записаться на уникальные кружки и секции. В 2024 году целевой показатель остается на уровне 2023 года: системой социальных сертификатов должны быть охвачены не менее 25 процентов детей от 5 до 17 лет, проживающих на территории Челябинской области. При этом за ребенком остается право одновременно посещать программы по муниципальному заданию (то есть бесплатную), программу по сертификату и платную программу (за счет средств родителей)», — подчеркнул Александр Бычков.

УСЛОВИЯ НЕ МЕНЯЮТСЯ

В 2024 году правила работы сертификатов останутся прежними:

— сертификат получают дети от 5 до 17 лет включительно;

— сертификат получить можно на портале «Госуслуги»;

— использовать сертификат можно на программы, прошедшие независимую оценку качества, опубликованные в региональном Навигаторе с пометкой «доступны по сертификату»;

— сертификат не пополняется собственными средствами родителей (это все также средства муниципального бюджета), его нельзя передать, подарить или поделиться частью номинала, а тем более обналичить.

Применить сертификат, как и в прошлом году, можно только внутри своего муниципалитета. Номинал сертификата также зависит от того, в каком городе или муниципальном районе формируется документ.

«В данный момент родители могут не увидеть сумму номинала на сертификате. Это связано с техническим закрытием финансового периода 2023 года и открытием нового финансового периода. Однако это не повод для беспокойства. Продолжить обучение или записаться на новую программу можно независимо от технических факторов», — говорит Александр Бычков.

КАК ОРГАНИЗАЦИИ ВОЙТИ В ПРОГРАММУ СЕРТИФИКАТОВ

Чтобы работать по сертификатам, любая организация (муниципальная или частная) должна:

1. Зарегистрироваться в региональном Навигаторе дополнительного образования и пользоваться им как витриной программ: опубликовать в Навигаторе свою карточку и программы обучения. Напротив каждой программы организация сразу может поставить пометку «платно» или «бесплатно».

2. Пройти независимую экспертизу программ и получить право работы по сертификату. Тогда напротив программы можно ставить пометку «по сертификату».

Сейчас в Навигаторе дополнительного образования Челябинской области 1 995 организаций, в том числе 23 частные. Сертификат принимают 297 организаций. Всего опубликовано 21 755 программ, по сертификату доступны 2 505 программ.

Напомним, сертификат представляет собой электронный реестровый номер, который присваивается ребенку один раз в жизни. К этому номеру каждый год будут привязывать определенную сумму в рублях, которую можно направить на оплату кружка или секции.

Как получить сертификат, читайте в отдельном материале.