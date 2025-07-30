В Челябинской области обновили 10 магистральных трубопроводов по программе «Большой ремонт 74»

О промежуточных итогах масштабной коммунальной программы рассказал губернатор Алексей Текслер

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Программа «Большой ремонт 74» набрала обороты, чтобы вовремя подготовить коммунальную инфраструктуру Челябинской области к отопительному сезону, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона, в частности, рассказал, что по теплоснабжению готовы 10 крупных магистральных объектов, еще на 22 работы выполнены на 50%; по водоснабжению и водоотведению запланировано 31 мероприятие; из них работы выполнены на 100% на четырех объектах, еще на шести подходят к завершению; по газоснабжению — на шести объектах работы выполнены на 100%, на девяти находятся в завершающем этапе, на 18 — продолжаются.

«Отдельно хочу сказать про догазификацию. Работаем над этим постоянно, вместе с „Газпром газораспределение Челябинск“ корректируем планы, учитывая ваши обращения. Планируем усилить темпы в ряде муниципалитетов, включая Ашу, Катав-Ивановск и другие», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что благодаря программе газ придет в деревню Круглое Красноармейского района, как идет реконструкция 5-километрового коллектора в Копейске, как, по сути, строятся новые очистные в Миассе, какие работы проводятся в Еткуле, Южноуральске, Челябинске, Карталах — по всей Челябинской области.