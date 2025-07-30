Программа «Большой ремонт 74» набрала обороты, чтобы вовремя подготовить коммунальную инфраструктуру Челябинской области к отопительному сезону, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона, в частности, рассказал, что по теплоснабжению готовы 10 крупных магистральных объектов, еще на 22 работы выполнены на 50%; по водоснабжению и водоотведению запланировано 31 мероприятие; из них работы выполнены на 100% на четырех объектах, еще на шести подходят к завершению; по газоснабжению — на шести объектах работы выполнены на 100%, на девяти находятся в завершающем этапе, на 18 — продолжаются.
«Отдельно хочу сказать про догазификацию. Работаем над этим постоянно, вместе с „Газпром газораспределение Челябинск“ корректируем планы, учитывая ваши обращения. Планируем усилить темпы в ряде муниципалитетов, включая Ашу, Катав-Ивановск и другие», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что благодаря программе газ придет в деревню Круглое Красноармейского района, как идет реконструкция 5-километрового коллектора в Копейске, как, по сути, строятся новые очистные в Миассе, какие работы проводятся в Еткуле, Южноуральске, Челябинске, Карталах — по всей Челябинской области.