В Челябинской области обнаружили жидкие отходы на берегу водоема

На загрязнение пожаловались жители нескольких деревень Аргаяшского района

Уральское управление Росприроднадзора направило в полицию и прокуратуру материалы обследования водоема, который находится вблизи поселка Ишалино Аргаяшского района. Как сообщили ИА «Первое областное» в надзорном ведомстве, на берегу нашли жидкие отходы, оставленные неизвестными. Все началось с коллективного обращения жителей Ишалино и деревень Каратуган, Метелева и Камышевка: они пожаловались, что территорию загрязняют уже несколько лет.

«В ходе проведения выездного обследования совместно с местными жителями установлено, что местом загрязнения является береговая линия водоема без названия, находящегося севернее ул. Надежды, 5, рядом с п. Ишалино. Выполнен отбор проб для проведения биотестирования с целью определения токсичности отходов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Исследование, проведенное в окружном «Центре лабораторного анализа и технических измерений» показало, что загрязнение соответствует отходам IV класса опасности. Согласно данным из открытых источников, такие отходы являются малоопасными. В управлении Росприроднадзора не уточнили, какого рода это загрязнение, каков его объем и площадь.

В ведомстве не располагают данными о тех, кто мог оставить загрязнение, поэтому материалы обследования направлены в региональные ГУ МВД и прокуратуру. Там должны принять меры в рамках своих полномочий.

Кстати, осенью прошлого года во время рабочего визита в район губернатор Алексей Текслер проконтролировал строительство новых очистных сооружений в Ишалино. Местное предприятие взялось за возведение объекта, который должны сдать в этом году. В сутки новые очистные смогут принимать до 2,6 тысячи кубометров отходов.