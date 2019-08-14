В Челябинской области обнаружили невзорвавшуюся бомбу

Необычную находку один из местных жителей нашел в своем саду.

В одной из деревень Челябинской области местный садовод откопал военный снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального подразделения Росгвардии.

Инцидент произошел вчера, 13 августа, в деревне Старая Соболева в Аргаяшском районе. По данным ведомства, один из местных жителей, вскапывая землю, наткнулся на ржавую металлическую конструкцию, по форме напоминающую военный снаряд, которая представляла опасность. Мужчина принял решение обратиться в соответствующие органы.

«Специалисты-сапёры обследовали предмет, в том числе, с помощью служебно-розыскной собаки и установили, что им является авиационная бомба со следами коррозии», — заявили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Учитывая возможную опасность взрыва, все люди из близлежащих домов были эвакуированы. После этого сотрудники ОМОНа успешно уничтожили снаряд. На данный момент у ведомства нет информации о том, как подобный объект мог оказаться в саду у одного из местных жителей.