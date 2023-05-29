В Челябинской области обнаружили место захоронения детей священника, служившего в XIX веке

Надгробия оказались в поле неподалеку от Чесмы

Неподалеку от села Чесма в Челябинской области обнаружили чугунное надгробие с места захоронения детей священника Евгения Болховитинова, служившего в чесменской церкви около 120 лет назад. Как сообщили в пресс-службе Троицкой епархии, на данный момент плита находится в Свято-Никольском храме села.

Отмечается, что надгробие нашли в день памяти Николая Чудотворца 22 июня. Каким образом оно оказалось в поле — неизвестно. Известно только, что после смерти дочери в 1907 году священника перевели из чесменской церкви, где он служил 12 лет, в в Звериноголовскую станицу.

Находку передали в Свято-Никольский храм села Чесмы на хранение.