В Челябинской области обещают жару, дожди и грозы

МЧС продлило экстренное предупреждение

Аномально жаркая погода задержится в Челябинской области еще на несколько дней. В среду, 25 августа, столбики термометров вновь поднимутся до +37°C. В некоторых районах и областном центре возможны дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске, согласно прогнозу, ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +18, +20°C. Днем обещают слабый дождь, возможна гроза. Столбики термометров покажут +33, +35°C. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинской области также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +15, +20°C, в низинах ожидается понижение температуры до +10°C. Днем воздух раскалится до +37°C, в горах до +29°C. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за жары и напоминает южноуральцам о том, что при высоких температурах необходимо соблюдать питьевой режим, принимать прохладный душ и не выходить из дома в часы активного солнца.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», к выходным столбики термометров опустятся до +15°C. Следите за обновлениями на нашем сайте.