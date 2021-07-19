В Челябинской области обещают жару до +33°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В Челябинской области постепенно становится жарче. Во вторник, 20 июля, ртутные столбики в регионе поднимутся до +33°C. На юге области ожидается усиление ветра до 11 метров в секунду, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы ртутные столбики покажут +13, +15°C, днем потеплеет до +28, +30°C. Ночью ветер неустойчивый от 1 до 6 метра в секунду, днем южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе синоптики также обещают переменную облачность, без осадков, местами возможны туманы как в ночные, так и в дневные часы. Температура воздуха ночью составит +11, +16°C, днем столбики термометров достигнут +28, +33°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, на крайнем юге возможны порывы до 11 метров в секунду.

В ближайшие дни температура воздуха в Челябинской области поднимется еще выше — до +37°C. Однако солнечная погода сменится дождями. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.