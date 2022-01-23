В Челябинской области обещают ясную и безветренную погоду

В отдельных районах возможны туманы

Сегодня, 23 января, в Челябинской области прогнозируют ясную и безветренную погоду. Температура воздуха в отдельных районах региона будет прохладной.

Днем в регионе столбики термометров покажут −11, −16°C, в низинах будет холоднее — до −20°C. Про прояснении потеплеет до −6°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха составит −12, −14°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.