В Челябинской области обещают ветреную и прохладную погоду

Столбики термометров покажут до +22°C

Сегодня, 11 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность. Столбики термометров в ряде районов и областном центре поднимутся до +22°C. На юге будет чуть теплее, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

Так, в регионе ртутные столбики покажут от +17°C до +22°C, на юге потеплеет до +25°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске днем воздух прогреется до +20, +22°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Потепление до +28 градусов синоптики прогнозируют в Челябинской области к концу недели. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.