В Челябинской области обещают ветреную и дождливую погоду

Местами ожидаются ливни

Сегодня, 10 мая, в Челябинской области ожидается непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, ливни и порывистый ветер. Столбики термометров покажут до +16 градусов, местами ниже.

В регионе сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, в северной и южной частях пройдут осадки преимущественно в виде дождя. На юго-западе ожидаются ливни. Столбики термометров покажут плюс 11—16 градусов, на юге будет около +8 градусов. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также возможен небольшой дождь. День будет прохладным: синоптики обещают плюс 12—14 градусов. Ветер восточного направления 5—10 метров в секунду.